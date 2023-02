Padre aggredisce i figli perché fanno rumore durante la partita in tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un 50enne italiano è stato denunciato per aver aggredito i suoi due figli piccoli, strattonandoli e lanciando contro di loro alcune suppellettili di casa "perché facevamo rumore mentre guardava la partita in tv". E' successo ieri sera a Muggiò (Monza e Brianza). Pronto l'intervento della moglie, accorsa per difendere i bambini. Grazie ad una telefonata dei vicini di casa, sono intervenuti sul posto i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo. La donna, poi, ha denunciato il marito. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un 50enne italiano è stato denunciato per aver aggredito i suoi duepiccoli, strattonandoli e lanciando contro di loro alcune suppellettili di casa "facevamomentre guardava lain tv". E' successo ieri sera a Muggiò (Monza e Brianza). Pronto l'intervento della moglie, accorsa per difendere i bambini. Grazie ad una telefonata dei vicini di casa, sono intervenuti sul posto i carabinieri, che hanno bloccato l'uomo. La donna, poi, ha denunciato il marito.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Padre aggredisce i figli perché fanno rumore durante la partita in tv - Giorno_Monza : Muggiò, fanno rumore durante la partita in tv: padre aggredisce i figli - blogsicilia : #notizie #sicilia Estorce soldi al padre e lo aggredisce, ottantenne salvato dai carabinieri -… - LiveSiciliaCT : Aggredisce e maltratta il padre per soldi, arrestato 49enne - ottochannel : Muore il padre, aggredisce i medici in ospedale -