Padovan: «Inter, col Porto vinta gara equilibrata. Vantaggio prezioso ma…» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianluca Padovan ha parlato anche della vittoria conquistata ieri sera a San Siro dall’Inter contro il Porto in Champions League. VITTORIE – Queste le parole da parte di Giancarlo Padovan su Sky Sport 24 riguardo la sua sensazione a seguito delle vittorie di Milan, Napoli e Inter dopo le rispettive vittorie nelle rispettive partite di andata negli ottavi di Champions League. «È troppo presto per dire che son passate tutte e tre. Una è passata ed è il Napoli perché non si fa rimontare certo dall’Eintracht Francoforte. Le altre due hanno due partite difficili, secondo me, cioè sia il Milan con il Tottenham che l’Inter con il Porto hanno vinto partite equilibrate, però in cui anche l’episodio, secondo me, è andato a favore delle due squadre ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianlucaha parlato anche della vittoria conquistata ieri sera a San Siro dall’contro ilin Champions League. VITTORIE – Queste le parole da parte di Giancarlosu Sky Sport 24 riguardo la sua sensazione a seguito delle vittorie di Milan, Napoli edopo le rispettive vittorie nelle rispettive partite di andata negli ottavi di Champions League. «È troppo presto per dire che son passate tutte e tre. Una è passata ed è il Napoli perché non si fa rimontare certo dall’Eintracht Francoforte. Le altre due hanno due partite difficili, secondo me, cioè sia il Milan con il Tottenham che l’con ilhanno vinto partite equilibrate, però in cui anche l’episodio, secondo me, è andato a favore delle due squadre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Padovan: «Inter, col Porto vinta gara equilibrata. Vantaggio prezioso ma...» - - infoitsport : Padovan avverte l’Inter: «Porto facile? Memoria non buona! Temibilissimo» - internewsit : Padovan avverte l'Inter: «Porto facile? Memoria non buona! Temibilissimo» - - fcin1908it : Padovan: “L’Inter ogni tanto si disconnette e non fa neanche il minimo sindacale” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Padovan: “Lukaku, ora l’Inter vuole risposte. E i cambi di Inzaghi sono un segnale” -