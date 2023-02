Ovviamente backup, backup e backup! Come evitare attacchi esterni al sistema informatico delle scuole: in allegato le “Linee guida per gli archivi delle istituzioni scolastiche” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per quanto la tecnologia sia molto recente sul posto di lavoro, la sua applicazione è una dilatazione della modalità con la quale le scuole hanno sempre condotto la propria attività. Sebbene i computer e le reti collaborino all'efficienza della tenuta dei registri scolastici, dell'accesso ai dati e dell'uso degli stessi, non solo da parte dei dipendenti ma anche degli utenti (genitori e alunni), non hanno cambiato i motivi per cui le scuole hanno bisogno di conservare, condividere e adoperare le informazioni degli studenti e del personale scolastico (docente, ATA, ausiliario, collaboratori a vario titolo impegnati nelle scuole). La comunità scolastica ha sempre desiderato e, con insistenza, utilizzato questo tipo di informazioni per svolgere la sua missione formativa ed educativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per quanto la tecnologia sia molto recente sul posto di lavoro, la sua applicazione è una dilatazione della modalità con la quale lehanno sempre condotto la propria attività. Sebbene i computer e le reti collaborino all'efficienza della tenuta dei registri scolastici, dell'accesso ai dati e dell'uso degli stessi, non solo da parte dei dipendenti ma anche degli utenti (genitori e alunni), non hanno cambiato i motivi per cui lehanno bisogno di conservare, condividere e adoperare le informazioni degli studenti e del personale scolastico (docente, ATA, ausiliario, collaboratori a vario titolo impegnati nelle). La comunità scolastica ha sempre desiderato e, con insistenza, utilizzato questo tipo di informazioni per svolgere la sua missione formativa ed educativa. L'articolo .

