Ospedale dei Pellegrini, dopo le aggressioni presidio di Polizia nel pronto soccorso (Di giovedì 23 febbraio 2023) dopo le ultime aggressioni a danno di medici e infermieri, sarà operativo dal prossimo 1 marzo il drappello di Polizia all'interno dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Dalle 14 di mercoledì prossimo 1 marzo sarà operativo il drappello di Polizia all'interno dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli. Un provvedimento atteso e reclamato più volte dagli operatori sanitari

