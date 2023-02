Ospedale Cardarelli, troppa folla al pronto soccorso: stop ai ricoveri (Di giovedì 23 febbraio 2023) A causa del sovraffollamento che si è verificato questa mattina, l’Ospedale Cardarelli di Napoli ha dovuto fermare i ricoveri al pronto soccorso. L’Ospedale Cardarelli di Napoli ha dovuto fermare i ricoveri al pronto soccorso per il sovraffollamento che si è verificato questa mattina. Ne dà notizia la Cgil Funzione Pubblica di Napoli. “Dobbiamo costatare – Leggi su 2anews (Di giovedì 23 febbraio 2023) A causa del sovrafmento che si è verificato questa mattina, l’di Napoli ha dovuto fermare ial. L’di Napoli ha dovuto fermare ialper il sovrafmento che si è verificato questa mattina. Ne dà notizia la Cgil Funzione Pubblica di Napoli. “Dobbiamo costatare –

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corrmezzogiorno : #Napoli Ospedale Cardarelli, più di cento accessi al Pronto soccorso: nuovo stop ai ric... - Quot_Molise : Covid, 6 casi e nuovo ricovero al Cardarelli: in ospedale 3 pazienti | - rep_napoli : Napoli, don Battaglia nei nuovi locali dell'ospedale Cardarelli: 'Ma non gli hanno mostrato le barelle' [di Giusepp… - LuiRispoli : All'ospedale Cardarelli l'arcivescovo portato in giro solo nei reparti 'presentabili'. Nel #Delukistan funziona cos… - cronachecampane : Napoli, l'arcivescovo Battaglia visita l'ospedale Cardarelli #arcivescovo #mimmobattaglia #Napoli… -