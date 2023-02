Oscar 2023: dopo Will Smith, ecco un’unità di crisi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli Oscar 2023 si aprono con una novità: la creazione di un’unità di crisi, pronta a fronteggiare ogni evento indesiderato La notte degli Oscar si avvicina e fervono i preparativi per la cerimonia. In attesa di scoprire chi si porterà a casa le ambite statuette, ecco che una notizia sta facendo parlare di sé nelle ultime ore. Si tratta della creazione di un “crisis Team“, che avrà il compito di sorvegliare minuziosamente tutto ciò che accade ed intervenire se necessario, per evitare che eventi, come quelli che hanno coinvolto Will Smith nel 2022, possano ripetersi. Scopriamo più nel dettaglio di che si tratta. Oscar 2022: lo schiaffo di Will Smith Inutile negarlo, di tutti i momenti ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 febbraio 2023) Glisi aprono con una novità: la creazione didi, pronta a fronteggiare ogni evento indesiderato La notte deglisi avvicina e fervono i preparativi per la cerimonia. In attesa di scoprire chi si porterà a casa le ambite statuette,che una notizia sta facendo parlare di sé nelle ultime ore. Si tratta della creazione di un “s Team“, che avrà il compito di sorvegliare minuziosamente tutto ciò che accade ed intervenire se necessario, per evitare che eventi, come quelli che hanno coinvoltonel 2022, possano ripetersi. Scopriamo più nel dettaglio di che si tratta.2022: lo schiaffo diInutile negarlo, di tutti i momenti ...

