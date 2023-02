Oscar 2023, dopo lo schiaffo di Will Smith arriva il 'team di gestione delle crisi': "Saremo pronti a tutto" (Di giovedì 23 febbraio 2023) dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock che ha turbato la cerimonia degli Oscar 2022, arriva il team di gestione delle crisi, un gruppo di membri e dipendenti dell'Academy 'pronti a tutto'. Il CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, ha confermato in un'intervista alla rivista Time che l'organizzazione ha implementato un nuovo 'team di gestione delle crisi' che debutterà agli Oscar 2023 al fine di affrontare rapidamente qualsiasi potenziale emergenza in tempo reale. La creazione di una squadra di crisi è una risposta agli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023)lodia Chris Rock che ha turbato la cerimonia degli2022,ildi, un gruppo di membri e dipendenti dell'Academy ''. Il CEO dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, ha confermato in un'intervista alla rivista Time che l'organizzazione ha implementato un nuovo 'di' che debutterà aglial fine di affrontare rapidamente qualsiasi potenziale emergenza in tempo reale. La creazione di una squadra diè una risposta agli ...

