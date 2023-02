Orsi | «L’Inter ha ridimensionato il Porto! Parate Onana? Efficace»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023)ha battuto 1-0 il Porto, trovando una vittoria fondamentale per provare a indirizzare la qualificazione ai quarti di Champions League. L’ex portiere, a Radio Radio, dà anche un giudizio sulledecisive di. DECISIVO – Fernandocommenta quanto fatto in Inter-Porto da André: «Stilisticamente non è il massimo, come mio ideale di portiere, però è. Dueconsecutive che hanno salvato il risultato, più di istinto che di bravura. In generale non era mica facile fare due o tre gol, anche il Napoli doveva farne cinque e ne ha fatti due. C’è stata anche la serata non positiva di Lautaro Martinez, mentre Edin Dzeko ha giocato lontano davanti alla porta. Però l’1-0 è un risultato che ti porta al ritorno con un modo ...