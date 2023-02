Oroscopo Branko Giovedì 23 Febbraio 2023 | Capricorno ammaliante

Leggi su zon

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’diper oggi,23Ariete Oh, Ariete come vorrei importante per gli altri! Datti da fare. Bene gli incontri di lavoro e finanziari. Vivi il momento, si prospetta una primavera con qualche disturbo. Toro Per un punto perso ce ne saranno altri 20 che ne vincerete. Si prospetta una vittoria professionale che c’è nell’aria. Ottime situazioni a livello sociale ed economico. Dubbi in amore. Gemelli Non si vive di gloria o vecchie glorie: arriveranno nuove gioie ma con qualche turbolenza. State attenti alle piccole persone che sono più pericolose di quelle grandi. Qualcuno dovrà lasciare il campo con qualche grande soddisfazioni. Concedetevi qualche divertimento. Bene l’amore. Cancro Luna negativa anche oggi per voi. Fa pressione nella parte dello stomaco, fegato, ...