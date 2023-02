Oriana Marzoli contro Martina e Matteo | “Se ne devono andare | basta rotture”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) I tre ospiti nella casa del Grande Fratello Vip 7 hanno decisamente cambiato gli equilibri tra i concorrenti. Ivana Mrazova,Diamante eNasoni, anche non essendo dei vipponi a tutti gli effetti, riescono ad alimentare le dinamiche e i rapporti tra gli inquilini. E pare che una delle vippone proprio non riesca a sopportarli, almeno per quanto riguarda. Ivana pare salva dalle sue affermazioni, forse perché troppo legata al suo amico Luca Onestini. Ovviamente stiamo parlando di. Scopriamo cosa ha detto su Diamante e la Nasoni.stanca di avere in casaDiamanteha più volte avuto delle discussioni sia con ...