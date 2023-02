Oriana Marzoli al GF VIP vittima di insulti e frasi razziste, i fan: ‘Chiediamo provvedimenti’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gruppo di fan ha deciso di scrivere una lettera e inviarla ad alcuni autori del Grande Fratello Vip per evidenziare come, “nel corso della trasmissione Oriana Marzoli sia stata oggetto, da parte di alcuni concorrenti e anche dalla stessa trasmissione, di diffamazione, denigrazione, insulti e volutamente dipinta come una ragazza dalle dubbie virtu'”. Fan sul piede di guerra contro le offese alla Marzoli Non hanno avuto dubbi a schierarsi dalla parte della Marzoli e non solo… Hanno deciso di evidenziare anche come la concorrente sia stata “ripetute volte lesa con parole e atteggiamenti che mostrano una chiara valenza misogina e razzista. All’interno del programma sono state rivolte diverse frasi estremamente sessiste parlando di Oriana come se fosse un fazzoletto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gruppo di fan ha deciso di scrivere una lettera e inviarla ad alcuni autori del Grande Fratello Vip per evidenziare come, “nel corso della trasmissionesia stata oggetto, da parte di alcuni concorrenti e anche dalla stessa trasmissione, di diffamazione, denigrazione,e volutamente dipinta come una ragazza dalle dubbie virtu'”. Fan sul piede di guerra contro le offese allaNon hanno avuto dubbi a schierarsi dalla parte dellae non solo… Hanno deciso di evidenziare anche come la concorrente sia stata “ripetute volte lesa con parole e atteggiamenti che mostrano una chiara valenza misogina e razzista. All’interno del programma sono state rivolte diverseestremamente sessiste parlando dicome se fosse un fazzoletto ...

