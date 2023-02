“Oriana e Onestini sono stati informati”. Il GF Vip non aveva altra scelta: i guai erano nell’aria (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quest’anno probabilmente lo staff ed il fandom più agguerriti del GF Vip 7 sono quelli di Nikita Pelizon, in passato ci sono stati gruppi simili online, soprattutto per le coppie nate a Cinecittà o per Tommaso Zorzi i quali consensi salivano alle stelle. Volano diffide nello spiato appartamento, paura per due concorrenti. Due vipponi rischieranno grosso una volta che avranno messo piede fuori dalla dimora capitolina del GF Vip 7, che li sta ospitando da ormai più di cinque mesi. I Nikiters, come lo staff ufficiale di Nikita Pelizon, composto da una certa Giulia e da sempre più persone a suo dire, hanno già inviato una serie di diffide. GF Vip, diffida per Oriana e Onestini “Preciso che il team non sono solo io e sono in costante contatto con lo studio ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 febbraio 2023) Quest’anno probabilmente lo staff ed il fandom più agguerriti del GF Vip 7quelli di Nikita Pelizon, in passato cigruppi simili online, soprattutto per le coppie nate a Cinecittà o per Tommaso Zorzi i quali consensi salivano alle stelle. Volano diffide nello spiato appartamento, paura per due concorrenti. Due vipponi rischieranno grosso una volta che avranno messo piede fuori dalla dimora capitolina del GF Vip 7, che li sta ospitando da ormai più di cinque mesi. I Nikiters, come lo staff ufficiale di Nikita Pelizon, composto da una certa Giulia e da sempre più persone a suo dire, hanno già inviato una serie di diffide. GF Vip, diffida per“Preciso che il team nonsolo io ein costante contatto con lo studio ...

