“Ora lo posso dire”. Sanremo, Ultimo non se lo tiene più dentro: ha aspettato fino a oggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ultimo, dopo il quarto posto a Sanremo arrivano parole improvvise sui social. Un festival che non si era chiuso come avrebbe voluto ma per il quale ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan. “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”, scriveva il giorno dopo sui social. Social dove, con forza, aveva iniziato a correre la storia di una lite tra lui e Marco Mengoni. A quanto pare non scorrerebbe buon sangue tra lui e il vincitore, Marco Mengoni. Tanto che due esperti di gossip avevano svelato un retroscena che ha aperto la porta a numerose considerazioni con i fan che erano scesi in campo in difesa dei loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023), dopo il quarto posto aarrivano parole improvvise sui social. Un festival che non si era chiuso come avrebbe voluto ma per il quale ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan. “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando”, scriveva il giorno dopo sui social. Social dove, con forza, aveva iniziato a correre la storia di una lite tra lui e Marco Mengoni. A quanto pare non scorrerebbe buon sangue tra lui e il vincitore, Marco Mengoni. Tanto che due esperti di gossip avevano svelato un retroscena che ha aperto la porta a numerose considerazioni con i fan che erano scesi in campo in difesa dei loro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucianonobili : È stata una bellissima avventura, accompagnata da così tanto affetto che non potrò mai restituire. Sono arrivato e… - bIuenberry : Ora posso manifestare x le comparate di Samu vs Alessio - heybaetae : bevuto tè caldo per cena ora per quanto mi riguarda posso anche andare a dormire - Raffaele_Galar : @CottarelliCPI Ora che lo hai dichiarato al TG4 posso dormire tranquillo - Francy96803957 : Ragazze votate Micol ora a più non posso..questo è il gioco del gf..questa litigata è fatta ad hoc #incorvassi -