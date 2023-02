Onu, 141 Paesi per la risoluzione sulla pace in Ucraina: quali hanno votato con la Russia (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa in Ucraina, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione ufficiale in cui si dichiara «la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite». Il testo del documento non vincolante, come tutti i documenti approvati dall’Assemblea, ma dal forte valore politico, «ribadisce l’impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti» e chiede «la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe». I Paesi del no e gli astenuti Sono sette i Paesi che hanno ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa in, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti unaufficiale in cui si dichiara «la necessità di raggiungere, il prima possibile, unacompleta, giusta e duratura in linea con la Carta delle Nazioni Unite». Il testo del documento non vincolante, come tutti i documenti approvati dall’Assemblea, ma dal forte valore politico, «ribadisce l’impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’unità e integrità territoriale dell’entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti» e chiede «la cessazione delle ostilità e il ritiro immediato, completo e incondizionato delle forze militari russe». Idel no e gli astenuti Sono sette iche...

