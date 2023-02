Onestini e Nikita rivivranno a L’Isola dei Famosi (Di giovedì 23 febbraio 2023) E se vi dicessi che l’affaire fra Luca Onestini e Nikita Pelizon rivivrà anche a L’Isola dei Famosi? Questo è quello che potrebbe succede – almeno su carta – dopo aver letto gli ultimi nomi anticipati da TvBlog che sarebbero in trattativa col reality di Ilary Blasi. Secondo quanto trapelato, infatti, fra i vari vip contattati che avrebbero accettato di partecipare e che sarebbero quindi in trattativa ci sarebbero due persone strettamente legate a Luca Onestini e Nikita Pelizon. Sto parlando di Gianmarco Onestini (fratello minore di Luca, che abbiamo visto la scorsa stagione televisiva nel cast de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso) e Helena Prestes, modella brasiliana che proprio in coppia con Nikita ha partecipato all’ultima edizione di ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 febbraio 2023) E se vi dicessi che l’affaire fra LucaPelizon rivivrà anche adei? Questo è quello che potrebbe succede – almeno su carta – dopo aver letto gli ultimi nomi anticipati da TvBlog che sarebbero in trattativa col reality di Ilary Blasi. Secondo quanto trapelato, infatti, fra i vari vip contattati che avrebbero accettato di partecipare e che sarebbero quindi in trattativa ci sarebbero due persone strettamente legate a LucaPelizon. Sto parlando di Gianmarco(fratello minore di Luca, che abbiamo visto la scorsa stagione televisiva nel cast de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso) e Helena Prestes, modella brasiliana che proprio in coppia conha partecipato all’ultima edizione di ...

