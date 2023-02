Onana risponde a Inzaghi | col Porto importante nel gioco e con le parate

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Inter-è stata anche la partita di. Il portiere ha risposto alla panchina in campionato con una prestazione decisiva e completa. RISPOSTA ALLA PANCHINA – Dopo l’inattesa panchina con l’Udinese,è tornato titolare col. Nella sua Champions League verrebbe da dire, visto che ha iniziato proprio in coppa la sua carriera in nerazzurro e qui non ha saltato una partita. Non accontentandosi di timbrare il cartellino, ma incidendo in positivo sul risultato finale con una prova completa. Da portiere moderno. PRIMO IMPOSTATORE – Al contributo del camerunese all’impostazione ormai dovremmo essere abituati. Molte sono già state infatti le sue prestazioni di spicco nelal piede, con le sfide con l’Atalanta in campionato e il Milan in Supercoppa come massimi esempi. Anche col ...