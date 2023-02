Onana: «La doppia parata? No, meglio il gol di Lukaku! Felice per lui» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Onana si presenta anche nel post partita di Inter TV dopo la sfida col Porto, dove è stato fondamentale con una doppia parata sullo 0-0. Queste le sue considerazioni al termine dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, vinta 1-0 con gol nel finale di Lukaku. GRAN parata – André Onana commenta quanto avvenuto in Inter-Porto: «Come metto questo 1-0? Non so cosa dire, perché per me la cosa più importante era vincere oggi. Certo, avremmo potuto segnare più gol, ma è una vittoria molto importante. Ora sappiamo che ci sarà un’altra battaglia lì e dovremo farci trovare pronti. Questo ha dimostrato il lavoro della squadra, contro un avversario molto difficile da battere e difensivo. Non era facile, abbiamo lavorato assieme e credo che il collettivo ci abbia premiato. Tutti hanno visto che ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)si presenta anche nel post partita di Inter TV dopo la sfida col Porto, dove è stato fondamentale con unasullo 0-0. Queste le sue considerazioni al termine dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, vinta 1-0 con gol nel finale di Lukaku. GRAN– Andrécommenta quanto avvenuto in Inter-Porto: «Come metto questo 1-0? Non so cosa dire, perché per me la cosa più importante era vincere oggi. Certo, avremmo potuto segnare più gol, ma è una vittoria molto importante. Ora sappiamo che ci sarà un’altra battaglia lì e dovremo farci trovare pronti. Questo ha dimostrato il lavoro della squadra, contro un avversario molto difficile da battere e difensivo. Non era facile, abbiamo lavorato assieme e credo che il collettivo ci abbia premiato. Tutti hanno visto che ...

