Onana: «Felice per il risultato e per Lukaku! Possiamo vincere la Coppa» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andre Onana ha commentato la sua prestazione e quella dell’Inter nel post partita del match contro il Porto. Il camerunense si è detto contento per Lukaku e ha affermato che i nerazzurri possono puntare a vincere la competizione Felice PER IL risultato – Ecco le parole di Andre Onana nel post-partita di Inter-Porto. Il camerunense ha parlato tramite i canali ufficiali della UEFA: «Sono molto Felice per il risultato. Era un match davvero importante. Il doppio salvataggio? Era molto importante in quel momento della partita. Sono molto Felice per Lukaku perchè aveva bisogno del gol, cosi come tutto il gruppo. Cerco sempre di farmi trovare pronto. Il Porto ha un’ottima squadra ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e dimostrare che siamo più forti sul ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andreha commentato la sua prestazione e quella dell’Inter nel post partita del match contro il Porto. Il camerunense si è detto contento per Lukaku e ha affermato che i nerazzurri possono puntare ala competizionePER IL– Ecco le parole di Andrenel post-partita di Inter-Porto. Il camerunense ha parlato tramite i canali ufficiali della UEFA: «Sono moltoper il. Era un match davvero importante. Il doppio salvataggio? Era molto importante in quel momento della partita. Sono moltoper Lukaku perchè aveva bisogno del gol, cosi come tutto il gruppo. Cerco sempre di farmi trovare pronto. Il Porto ha un’ottima squadra ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e dimostrare che siamo più forti sul ...

