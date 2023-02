Onana-Dzeko darà voce ad altri inutili pettegolezzi, fortuna che c’è Lukaku (Di giovedì 23 febbraio 2023) La presunta lite in campo tra André Onana ed Edin Dzeko (purtroppo) fa già parlare, soprattutto chi non ha voglia di sottolineare l’enorme prestazione dell’Inter a San Siro contro il Porto. La stessa squadra allenata da Sergio Conceicao che negli ultimi anni in Europa ha eliminato Juventus, Milan e Roma. fortuna per Simone Inzaghi c’è Romelu Lukaku, che oltre ad aver risolto la partita ieri ha dato dimostrazione di grande maturità abbracciando il compagno (e amico) Nicolò Barella. ENNESIMO TENTATIVO – Quanto successo nel primo tempo di Inter-Porto tra André Onana ed Edin Dzeko, non è altro che l’ennesima occasione per dar voce ai pettegolezzi. Cose che possono succedere a tutti in campo, lo sa bene chi ha giocato proprio come Simone Inzaghi. Ma c’è ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) La presunta lite in campo tra Andréed Edin(purtroppo) fa già parlare, soprattutto chi non ha voglia di sottolineare l’enorme prestazione dell’Inter a San Siro contro il Porto. La stessa squadra allenata da Sergio Conceicao che negli ultimi anni in Europa ha eliminato Juventus, Milan e Roma.per Simone Inzaghi c’è Romelu, che oltre ad aver risolto la partita ieri ha dato dimostrazione di grande maturità abbracciando il compagno (e amico) Nicolò Barella. ENNESIMO TENTATIVO – Quanto successo nel primo tempo di Inter-Porto tra Andréed Edin, non è altro che l’ennesima occasione per darai. Cose che possono succedere a tutti in campo, lo sa bene chi ha giocato proprio come Simone Inzaghi. Ma c’è ...

