Onana: «Battibecco con Dzeko? Momenti della partita, ma è positivo!» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Onana è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Porto, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al gol partita di Lukaku. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Prime Video LITIGI POSITIVI – André Onana parla così poco dopo il fischio d'inizio di Inter-Porto: «Cosa è successo con Dzeko? Abbiamo un ottimo rapporto. Sono Momenti della partita, ognuno pensa di avere ragione. Ma è positivo perché significa che entrambi ci teniamo molto all'Inter e a vincere. Lukaku e Barella? Non vale la pena nemmeno parlarne, sono molto amici e non è successo niente».

