Omloop Het Nieuwsblad donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) La stagione delle Classiche si apre anche per le ragazze con la disputa della 18a edizione della Omloop Het Nieuwsblad donne, in programma per sabato 25 febbraio. Lo scorso anno qui si impose Annemiek van Vleuten davanti a Demi Vollering e Lorena Wiebes. Nessuna italiana ha mai vinto questa corsa L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Cadel Evans Great Ocean Race femminile: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Setmana Valenciana: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di giovedì 23 febbraio 2023) La stagione delle Classiche si apre anche per le ragazze con la disputa della 18a edizione dellaHet, in programma per sabato 25 febbraio. Lo scorso anno qui si impose Annemiek van Vleuten davanti a Demi Vollering e Lorena Wiebes. Nessuna italiana ha mai vinto questa corsa L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Cadel Evans Great Ocean Race femminile:tv eSetmana Valenciana:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : La Ef Education-Easy Post si presenta alla prima classica del Nord, la #OHN23, dopo un ottimo inizio di stagione: '… - SpazioCiclismo : La Ineos Grenadiers annuncia i suoi uomini per la Omloop Het Nieuwsblad con Tom Pidcock come uomo di riferimento di… - SpazioCiclismo : A partire dalla Omloop Het Nieuwsblad di sabato, tutte le corse organizzate da Flanders Classics avranno lo stesso… - TeoMatt89 : RT @ventolaterale: Come riporta @Cyclingnewsfeed Naesen, Van Avermaet e Vanmarcke nelle loro interviste pre @OmloopHNB hanno citato Arnaud… - GabriGianuz : RT @ventolaterale: Come riporta @Cyclingnewsfeed Naesen, Van Avermaet e Vanmarcke nelle loro interviste pre @OmloopHNB hanno citato Arnaud… -