Omloop Het Nieuwsblad 2023 | il percorso ai raggi X

La Omloop Het Nieuwsblad 2023 apre il calendario europeo del World Tour. Dopodomani, sabato 25 febbraio, si terrà l'edizione numero 78 di una delle grandi classiche del pavé; il percorso della gara di quest'anno non si discosta molto da quanto si è visto lo scorso anno, quando Wout Van Aert (quest'anno assente) andò in fuga e si impose in solitaria. 207 chilometri dalla partenza di Gand, con previsti nove tratti in pavé e dodici muri, uno in meno rispetto allo scorso anno. I primi ottanta chilometri saranno alquanto tranquilli, con l'accoppiata Haaghoek-Ledberg (quest'ultimo primo muro di 900 metri al 4,2%) che faranno scaldare i motori ai corridori. Dai -80 dal traguardo, inizia il vero spettacolo. Tanti, tantissimi saliscendi e tratti in ciottolato che faranno venire il mal di mare al gruppo, con le ultime due ...

