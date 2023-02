Olly | “Vogliamo portare uno spettacolo esclusivo | sarà un nuovo mondo musicale”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – Dopo l’esordio al Festival di Sanremo con il brano “Polvere”,è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Francesco Fredella, Francesco Taranto e Gianni Simioli. Durante “Protagonisti”,ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo, l’EP “Gira, IlGira” e l’inizio del tour “IlGira Live”. ILEP “GIRA, ILGIRA” Il 10 febbraio,ha pubblicato “Gira, IlGira”, che è un repack dell’EP intimistico e riflessivo “IlGira”. Questo lavoro combina brani uptempo e racconti cantautorali, mettendo in mostra lo stile unico dell’artista genovese. A RTL 102.5,racconta anche il rapporto con la sua città natale: «Genova è come una mamma gelosa, ti lascia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? @olly_nclusive a RTL 102.5: “Vogliamo portare uno spettacolo esclusivo, sarà una variante di show elettronico, un… - rtl1025 : Cosa aspettarsi dal tour #IlMondoGiraLive di @olly_nclusive? ???? 'Vogliamo portare un nuovo mondo' #OllyRTL1025 In… - thescvientist : ma lo vogliamo dire che le vere hit di sanremo sono quelle di olly, colla zio e cugini di campagna o nooooooo - another_ChrisB : #Olly chiedi scusa alla comunità LGBTQIA+ per il testo di quella tua vecchia canzone pesantemente omofobica. Fallo… - filvedi : RT @DemisChaos: OLLY vogliamo essere il tuo Benji ????? -

... ha firmato anche le scelte stilistiche del giovane. Nella hall dello storico hotel Royal ci ...(Levante ndr) siamo grandi amici e questo ci aiuta per restare focalizzati su ciò che...25. Anna OXa 26. Will 27. Shari 28. Sethu Questa sera, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, ... Oggiosare! Voteremo la canzone, naturalmente, ma anche la performance live e il look. ...

Olly a RTL 102.5: “Vogliamo portare uno spettacolo esclusivo, sarà una variante di show elettronico, un nuovo mondo musicale” RTL 102.5

Olly a RTL 102.5: "Voglio portare un nuovo mondo in tour" RTL 102.5

Olly: “Voglio portare energia a Sanremo” AGI - Agenzia Italia

Un diciannovenne che spacca tutto e un ottantenne che ripulisce ... Fanpage.it

Olly a RTL 102.5: "Lorella Cuccarini è stata super disponibile, ha capito tante cose di me" RTL 102.5

Durante “Protagonisti” Nel corso dell’intervista a RTL 102.5, Olly ha raccontato che la città natale lo ha ispirato molto: «Genova è come una mamma gelosa, ti lascia andar via ma poi ti rivuole ...A RTL 102.5, Olly racconta anche il rapporto con la sua città natale: «Genova è come una mamma gelosa, ti lascia andar via ma poi ti rivuole indietro. È difficile lasciarla, vorrei tornare lì e ...