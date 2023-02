Oliviero Toscani. «Bonaccini è noioso, un po’ tamarro, sembra un direttore delle pompe funebri» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oliviero Toscani irrompe, a modo suo, nelle primarie del Pd e “colpisce” Bonaccini. Tra lui ed Elly Schlein nessun dubbio: «Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto. Bonaccini? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito». Con la consueta schiettezza non la manda a dire conversando con l’Adnkronos. Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del partito, «Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro», dice il fotografo. «È sicuramente un brav’uomo ma mi sembra un direttore delle pompe funebri». Toscani boccia Bonaccini e promuove la Schlein La Schlein «è una ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023)irrompe, a modo suo, nelle primarie del Pd e “colpisce”. Tra lui ed Elly Schlein nessun dubbio: «Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto.? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito». Con la consueta schiettezza non la manda a dire conversando con l’Adnkronos. Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del partito, «è di una noia mortale e un po’», dice il fotografo. «È sicuramente un brav’uomo ma miun».bocciae promuove la Schlein La Schlein «è una ...

