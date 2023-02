Olimpia Milano-Panathinaikos in tv oggi, Eurolega basket 2023: orario, canale, programma, streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prende il via oggi la venticinquesima giornata dell’Eurolega di basket e oggi impegno casalingo per l’EA7 Emporio Armani Milano che ospita il Panathinaikos. Due formazioni ben lontane dalla zona playoff e che hanno bisogno di vincere più per l’orgoglio che per altro. Aveva rischiato di essere Gianmarco Pozzecco sulla panchina greca oggi, ma alla fine non è arrivato l’accordo tra il ct azzurro e il Pana. Come sempre capita quando si parla della squadra di Ettore Messina, le statistiche raccontano di una formazione greca che segna più dei meneghini (79,5 punti a partita contro i 71,6), ma subisce di più (83,3 punti vs 77,2 punti). Olimpia che, però, arriva all’appuntamento dopo il clamoroso flop in Coppa Italia e bisognerà capire gli strascichi che il ko ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prende il viala venticinquesima giornata dell’diimpegno casalingo per l’EA7 Emporio Armaniche ospita il. Due formazioni ben lontane dalla zona playoff e che hanno bisogno di vincere più per l’orgoglio che per altro. Aveva rischiato di essere Gianmarco Pozzecco sulla panchina greca, ma alla fine non è arrivato l’accordo tra il ct azzurro e il Pana. Come sempre capita quando si parla della squadra di Ettore Messina, le statistiche raccontano di una formazione greca che segna più dei meneghini (79,5 punti a partita contro i 71,6), ma subisce di più (83,3 punti vs 77,2 punti).che, però, arriva all’appuntamento dopo il clamoroso flop in Coppa Italia e bisognerà capire gli strascichi che il ko ...

