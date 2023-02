Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega: programma e diretta tv (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la delusione alle Final Eight l’Olimpia Milano vuole tornare a vincere per riprendere il percorso in Eurolega lì dove lo aveva lasciato, con la doppia vittoria di inizio febbraio contro Baskonia e Stella Rossa. Nelle ultime 10 uscite rimaste i lombardi non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere del tutto la rincorsa all’ottavo posto. Anche il Panathinaikos, però, appaiato ai meneghini in classifica, è obbligato a vincere sempre e questa sera tenterà di espugnare il Mediolanum Forum per affossare gli avversari e lanciarsi in una disperata rimonta alla zona playoff. Olimpia Milano-Panathinaikos, valevole per la 25esima giornata di Eurolega, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la delusione alle Final Eight l’vuole tornare a vincere per riprendere il percorso inlì dove lo aveva lasciato, con la doppia vittoria di inizio febbraio contro Baskonia e Stella Rossa. Nelle ultime 10 uscite rimaste i lombardi non possono permettersi altri passi falsi per non compromettere del tutto la rincorsa all’ottavo posto. Anche il, però, appaiato ai meneghini in classifica, è obbligato a vincere sempre e questa sera tenterà di espugnare il Mediolanum Forum per affossare gli avversari e lanciarsi in una disperata rimonta alla zona playoff., valevole per la 25esima giornata di, è inalle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereLOGIN : L’ecografo portatile da usare a bordo campo: la sperimentazione di @OlimpiaMI1936 - fabiocavagnera : Tempo di auguri anche in casa Ultras Milano. La tifoseria organizzata di Olimpia Milano compie 10 anni proprio oggi… - OlimpiaMiNews : Tempo di auguri anche in casa Ultras Milano. La tifoseria organizzata di Olimpia Milano compie 10 anni proprio oggi… - AlessandroMagg4 : Tempo di auguri anche in casa Ultras Milano. La tifoseria organizzata di Olimpia Milano compie 10 anni proprio oggi… - Bossebbasta2 : RT @OlimpiaMI1936: ?? ???????? ?????? ?? ?? @EuroLeague | Round 25 ?? @paobcgr ? 20.30 ?? @MediolanumForum ?? Biglietti ? -