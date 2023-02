“Oggi esce uno di voi”. GF Vip 7, l’annuncio choc di Signorini: tristezza sul volto dei vipponi (Di giovedì 23 febbraio 2023) l’annuncio di Alfonso Signorini è arrivato durante il day del GF Vip 7 in onda su Canale 5. Giovedì 23 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale in diretta del reality show più seguito della televisione italiana. In nomination quattro concorrenti della settima edizione del GF Vip: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. I quattro sono i protagonisti dei gruppi contrapposti, gli Spartani e i Persiani. I vipponi non erano ancora a conoscenza del tipo di televoto a cui avrebbero partecipato da lunedì, giorno in cui sono finiti in nomination. Leggi anche: “Roba che fa spavento”. GF Vip 7, Nikita finisce massacrata: “Ha fatto una cosa troppo brutta” l’annuncio di Alfonso Signorini ai quattro nominati del GF Vip 7 Secondo i sondaggi che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)di Alfonsoè arrivato durante il day del GF Vip 7 in onda su Canale 5. Giovedì 23 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale in diretta del reality show più seguito della televisione italiana. In nomination quattro concorrenti della settima edizione del GF Vip: Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. I quattro sono i protagonisti dei gruppi contrapposti, gli Spartani e i Persiani. Inon erano ancora a conoscenza del tipo di televoto a cui avrebbero partecipato da lunedì, giorno in cui sono finiti in nomination. Leggi anche: “Roba che fa spavento”. GF Vip 7, Nikita finisce massacrata: “Ha fatto una cosa troppo brutta”di Alfonsoai quattro nominati del GF Vip 7 Secondo i sondaggi che ...

