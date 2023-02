“Oggi esce Antonino”. GF Vip 7, la notizia bomba su Spinalbese: “Fuori nelle prossime ore” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi sarà costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7? Nel secondo appuntamento settimanale, Alfonso Signorini sarà costretto a salutare un vippone. Stavolta qualcuno dovrà dire addio a tutti, almeno per un po’ e secondo i sondaggi che circolano in rete c’è già un nome che va per la maggiore. Tanto per cominciare è bene chiarire chi, questa settimana, è finito in nomination. Parliamo di tutti grossi calibri: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Tra loro sembra chiaro che almeno uno uscirà, ma chi? Se qualcuno pensa che anche stavolta il biglietto di ritorno salverà qualcuno si sbaglia di grosso. Tra l’altro tre biglietti di ritorno sono già stati svelati: li avevano rispettivamente pescati Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello). Ora in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chi sarà costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7? Nel secondo appuntamento settimanale, Alfonso Signorini sarà costretto a salutare un vippone. Stavolta qualcuno dovrà dire addio a tutti, almeno per un po’ e secondo i sondaggi che circolano in rete c’è già un nome che va per la maggiore. Tanto per cominciare è bene chiarire chi, questa settimana, è finito in nomination. Parliamo di tutti grossi calibri: Antonella Fiordelisi,, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon. Tra loro sembra chiaro che almeno uno uscirà, ma chi? Se qualcuno pensa che anche stavolta il biglietto di ritorno salverà qualcuno si sbaglia di grosso. Tra l’altro tre biglietti di ritorno sono già stati svelati: li avevano rispettivamente pescati Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello). Ora in casa ne è rimasto ancora uno che è in possesso di un vippone ...

