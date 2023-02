“Oggi eliminato”. GF Vip, le urla da fuori svelano tutto. E i vipponi restano scioccati (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che non avesse più voglia di vivere all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà non è un segreto e da diverse settimane. Più o meno da quando è rientrato al GF Vip 7 dopo le settimane di assenza dovute prima al ricovero in ospedale, poi alla quarantena. Ma Antonino Spinalbese ora l’ha detto chiaro e tondo. Secondo diversi telespettatori è stato estremamente irrispettoso e maleducato ne confronti del pubblico e soprattutto del salatissimo cachet che indubbiamente si porterà a casa dopo il GF Vip 7. La reazione di Antonino Spinalbese dopo le ultime urla, a Cinecittà, è stata la mazzata finale. Tutti lo vogliono eliminato. GF Vip, le urla da fuori scuotono i concorrenti Dopo che la maggioranza dei telespettatori del GF Vip 7 è arrivata alla conclusione che abbia potuto far uso del ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 febbraio 2023) Che non avesse più voglia di vivere all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà non è un segreto e da diverse settimane. Più o meno da quando è rientrato al GF Vip 7 dopo le settimane di assenza dovute prima al ricovero in ospedale, poi alla quarantena. Ma Antonino Spinalbese ora l’ha detto chiaro e tondo. Secondo diversi telespettatori è stato estremamente irrispettoso e maleducato ne confronti del pubblico e sopratdel salatissimo cachet che indubbiamente si porterà a casa dopo il GF Vip 7. La reazione di Antonino Spinalbese dopo le ultime, a Cinecittà, è stata la mazzata finale. Tutti lo vogliono. GF Vip, ledascuotono i concorrenti Dopo che la maggioranza dei telespettatori del GF Vip 7 è arrivata alla conclusione che abbia potuto far uso del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Pablo Neruda sarebbe morto per avvelenamento. È il risultato delle analisi effettuate da un pool internazionale di… - aurora_8907 : RT @ophelie_delorme: ????oggi si registra, buona fortuna bubino ???? ????mio figlio al serale???? ????non ultimo in classifica???? ???? non eliminato????… - gfvip2023 : RT @trashbiccis: ho letto che si starebbe valutando la squalifica di Antonino e oggi da qualche parte ho visto che se la tirava per i 300k… - QUEENSCORPION15 : RT @trashbiccis: ho letto che si starebbe valutando la squalifica di Antonino e oggi da qualche parte ho visto che se la tirava per i 300k… - thepalecountess : Da fine della settimana scorsa ho eliminato il caffè, finché sono stata in malattia ok, oggi che ho ripreso a lavor… -