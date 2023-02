“Oggi Antonino esce dal GF Vip” Bomba sul reality | Spinalbese costretto ad andarsene

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tutto pronto per la 36esima puntata del GF Vip 7. Se, fino a qualche volta fa, il televoto non incuteva poi così timore, e comprendeva. spesso sfide il cui finale era facile da indovinare,invece la faccenda si fa seria. Chi sarà eliminato tra Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e? Un televoto duro ed il suo risultato è difficile da prevedere, come raramente accade in queste situazioni. Per quanto sembri lontana, la Finale del GF Vip 7 inizia a farsi sentire, sempre con più prepotenza. Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon eora agli sgoccioli. I sondaggi parlano. GF Vip,il 23 febbraio secondo i sondaggi Non è affatto chiaro chi sarà ...