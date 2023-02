“OCCHI, CUORE, PORDENONE”: ABBONAMENTI 5 GARE. TUTTI AL TOGNON! (Di giovedì 23 febbraio 2023) “OCCHI, CUORE, PORDENONE” per un finale di stagione di Serie C che il PORDENONE Calcio vuole vivere da protagonista insieme ai suoi tifosi allo stadio “Tognon” di Fontanafredda. Un ritorno in provincia molto atteso da tutto l’ambiente neroverde. La Società attiva dei mini ABBONAMENTI per seguire le ultime 5 GARE casalinghe della stagione, a partire da PORDENONE-Pergolettese del 5 marzo. Abbonarsi è importante: è un segnale in primis di appartenenza, permette di usufruire di uno sconto e la scelta del proprio posto preferito, dà la prelazione dello stesso nella post season e nella prossima annata. FEDELTÀ NEROVERDE Gli abbonati del girone d’andata avranno la priorità d’acquisto. Esclusivamente per loro sarà aperto uno sportello al Centro sportivo De Marchi (ingresso ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 febbraio 2023) “” per un finale di stagione di Serie C che ilCalcio vuole vivere da protagonista insieme ai suoi tifosi allo stadio “Tognon” di Fontanafredda. Un ritorno in provincia molto atteso da tutto l’ambiente neroverde. La Società attiva dei miniper seguire le ultime 5casalinghe della stagione, a partire da-Pergolettese del 5 marzo. Abbonarsi è importante: è un segnale in primis di appartenenza, permette di usufruire di uno sconto e la scelta del proprio posto preferito, dà la prelazione dello stesso nella post season e nella prossima annata. FEDELTÀ NEROVERDE Gli abbonati del girone d’andata avranno la priorità d’acquisto. Esclusivamente per loro sarà aperto uno sportello al Centro sportivo De Marchi (ingresso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EdyS70492274 : “Ecco frutti, fiori, foglie e rami, ed ecco il mio cuore che batte solo per voi. Non straziatelo con le vostre bian… - POETAMASSIMO : RT @Zingarella_Free: È un mondo difficile per la gente onesta,per i tuoi occhi profondi e limpidi, per il cuore che cerca la meraviglia? ht… - uniud : RT @iMagazineTwit: Finanziato con 190mila euro lo studio di @AleCorazzaNMR sull’Amiloidosi da accumulo di transtiretina che colpisce soprat… - carmenestezgo : RT @Vanessa69770772: Fidati della vita come fa un bambino quando scarta il suo regalo e rimane sorpreso ci sono cose che i tuoi occhi non v… - d_utente : Di conoscerti in ogni aspetto e capirti.Ormai anche dal tuo modo di camminare capivamo che giornata fosse o dai tuo… -