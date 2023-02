Obiettivo del club: terzino spagnolo molto richiesto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal è pronto a lottare con alcuni dei più grandi club europei per l’acquisto dell’estremo spagnolo del Real Valladolid Ivan Fresneda. Secondo l’Evening Standard, i Gunners dovranno fare i conti con l’interesse per Fresneda di Borussia Dortmund, Juventus e Newcastle. Il 18enne terzino destro ha quasi lasciato il Valladolid a gennaio, ma ha finito per rimanere fedele al suo club, rendendo ora più probabile che lascerà in estate. Lo Standard riporta anche che Fresneda ha una clausola rescissoria di 26,5 milioni di sterline e sembra che i club dovranno pagarla a titolo definitivo con il contratto del giocatore a Valladolid che non scadrà fino al 2025. Fresneda ha collezionato 10 presenze con il suo club in campionato in questa stagione, con il ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal è pronto a lottare con alcuni dei più grandieuropei per l’acquisto dell’estremodel Real Valladolid Ivan Fresneda. Secondo l’Evening Standard, i Gunners dovranno fare i conti con l’interesse per Fresneda di Borussia Dortmund, Juventus e Newcastle. Il 18ennedestro ha quasi lasciato il Valladolid a gennaio, ma ha finito per rimanere fedele al suo, rendendo ora più probabile che lascerà in estate. Lo Standard riporta anche che Fresneda ha una clausola rescissoria di 26,5 milioni di sterline e sembra che idovranno pagarla a titolo definitivo con il contratto del giocatore a Valladolid che non scadrà fino al 2025. Fresneda ha collezionato 10 presenze con il suoin campionato in questa stagione, con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoRichetti : Daremo vita a un percorso congressuale che individuerà il leader. L'importante è non sprecare la credibilità del… - GiovaQuez : Aveva avvertito di un complotto russo in corso per rovesciare il suo governo. Nel giorno delle sue dimissioni, un m… - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - Marotta14Mauro : RT @puntualeh: #Conte chiede agli ammutoliti #Sallusti e #Minzolini come si raggiungerà l’obiettivo dell’efficientamento energetico voluto… - IndiaMarino4 : RT @ElenaMorali5: Stasera è stata un ulteriore conferma del perché ho sostenuto Nino dall’inizio.È una persona meravigliosa,difende a spada… -