Nuovi raid israeliani a Gaza | le vittime salgono a oltre 60

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – La situazione mediorientale tra palestinesi esi fa ad ogni ora che passa sempre più infuocata. L’esercito israeliano ha effettuato durissimi attacchi aerei nella Striscia di, colpendo indiscriminatamente obbiettivi civili e della resistenza di Hamas. Secondo le fonti israeliane, sei razzi sono stati lanciati daall’alba di questa mattina, cinque dei quali sono stati intercettati. Questo ennesimo scambio di colpi tra le due fazioni segue di ieri, mercoledì, quando unisraeliano a Nablus, nella Cisgiordania occupata, ha ucciso 11 cittadini palestinesi. L’inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Tor Wennesland, si è recato giovedì aper incontrare i leader di Hamas. “Sono profondamente turbato dal continuo ciclo di violenze e sconvolto dalla perdita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : Sono un centinaio i feriti e 11 le vittime del raid israeliano. Dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati sei razz… - paoloangeloRF : Nuovi raid nella notte a Gaza dopo i razzi su Nablus - AgoraMagazLatin : Nuovi raid nella notte a Gaza dopo i razzi su Nablus - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Sono un centinaio i feriti e 11 le vittime del raid israeliano. Dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati sei razzi, c… - Robertoruggine : RT @Agenzia_Italia: Sono un centinaio i feriti e 11 le vittime del raid israeliano. Dalla Striscia di Gaza sono stati lanciati sei razzi, c… -

Due ore dopo, all'alba, l'esercito israeliano ha lanciato una serie diaerei di rappresaglia sull'enclave palestinese. Tutto il mondo palestinese è in agitazione e per oggi è stato convocato uno ...Subito dopo ilpunitivo, la donna che si trovava col 47enne, secondo alcuni la sua compagna, ... Gruppi vecchi, ma anche gruppiche stanno ora spintonando per emergere.

Nuovi raid nella notte a Gaza dopo i razzi su Nablus AGI - Agenzia Italia

Cisgiordania, nuovo raid dell’esercito israeliano. Morti 10 palestinesi, oltre 100 i feriti Il Fatto Quotidiano

Nuovo raid israeliano, uccisi 10 palestinesi nei territori occupati ... Antimafia Duemila

Pokémon Scarlatto e Violetto: come battere Pikachu nel nuovo raid eSports & Gaming

Pokémon Scarlatto e Violetto, due nuovi Tera Raid: arrivano Sylveon e Garchomp Everyeye Videogiochi

Il raid israeliano è scattato di giorno ... ha confermato che i militanti erano suoi membri. La nuova escalation in Cisgiordania arriva due mesi dopo l'insediamento del nuovo governo del premier ...La banda delle macchinette torna in azione. Questa volta nel mirino è finita la sede della Casa di quartiere all’interno del parco Buscicchio, a Sant’Elia a Brindisi.