Nuove minacce per Ginevra Lamborghini: "Saranno presi provvedimenti" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Già durante il caso Marco Bellavia, Ginevra Lamborghini aveva ricevuto minacce pesanti. Non era bastata la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 per alcuni telespettatori, evidentemente. Eppure per la giovane cantante, sorella di Elettra, la cosa sembra ripetersi. A raccontarlo è stata lei stessa, spiegando le sue intenzioni contro questi soggetti e le loro parole. Ginevra Lamborghini minacciata dopo le dichiarazioni sugli Incorvassi Tutto è nato dopo alcune dichiarazioni che Ginevra ha fatto a Casa Chi. Qui la Lamborghini ha spiegato il suo pensiero sui concorrenti del reality. La ex vippona ha detto che, per lei, Edoardo Tavassi è un boss più che un leader. Uno stratega che le ha chiesto immediatamente se la coppia tra lui e Micol Incorvaia poteva funzionare.

