Nuove assunzioni in Polizia nel 2023: occasione da non perdere e tutto più facile (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oltre 5000 persone da assumere in Polizia: svolta senza precedenti e tanti possono approfittarne. Ecco le novità dal Ministero. Oggi purtroppo in Italia tantissimi sono senza lavoro e sognano un'occupazione che possa dare finalmente un po' di stabilità alla propria vita. Quando non si ha un introito la vita diventa un'ansia continua e con questa fortissima inflazione purtroppo tante famiglie finiscono realmente in difficoltà. assunzioni in Polizia / I Love TradingIl piano proposto dal ministro Piantedosi mira proprio a immettere in Polizia addirittura 5.735 Nuove figure. Si tratta di un'assunzione veramente massiccia e il ministro lo ha annunciato ufficialmente. Il fatto è che nelle forze dell'ordine c'è un forte problema di organico. L'organico della Polizia ma non solo, è in forte ...

