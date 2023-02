Nuova stretta su TikTok | la Commissione europea chiede ai dipendenti di disinstallare l’app | «Attenzione ai dati»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Continua ladelle aziende su. La, che già più volte ha espresso scetticismo, ha confermato di aver chiesto a tutti idila piattaforma al più presto. Sia sui dispositivi aziendali che quelli personali con accesso al servizio di telefonia mobile della. È quanto conferma l’esecutivo europeo a seguito di alcune indiscrezioni stampa a riguardo. Il timore è relativo alla (mancata) tutela dei. «Laè un’istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione», ha dichiarato il commissario Ue per il Mercato interno Thierry Breton. «Siamo estremamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoninobill : RT @ElioLannutti: Fed: 'L'inflazione resta inaccettabilmente alta'. Si va verso una nuova stretta - ElioLannutti : Fed: 'L'inflazione resta inaccettabilmente alta'. Si va verso una nuova stretta - BPetru8 : RT @robyfrancy94: Nuova stretta antimigratoria di Biden: i richiedenti asilo dovranno presentare domanda online in anticipo o chiedere prim… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Economia - Usa, Fed: 'Inflazione inaccettabilmente alta'. Si va verso una nuova stretta - Affaritaliani : Economia - Usa, Fed: 'Inflazione inaccettabilmente alta'. Si va verso una nuova stretta -

... oggi è entrato in possesso di un nuovo documento, unalettera in cui Negreira chiede 300mila ... e lavorando in maniera tantocon la presidenza, sono altresì note la fiducia e la ...... cifra che sale a 60 ore con lamodalità a basso consumo, ideale per le avventure di più ... Fortunatamente, laintegrazione con i vari sistemi di monitoraggio dell'attività, del battito ...

Nuova “stretta” ai reati predatori: arrestate 4 persone gravemente ... Questure sul web

Nuova stretta su TikTok, la Commissione europea chiede ai ... Open

TikTok, l’UE ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare l’app Tag43

Fed: "L'inflazione resta inaccettabilmente alta". Si va verso una nuova stretta RaiNews

Vitamina D, perché l’Aifa frena sulle prescrizioni Il Sole 24 ORE

IL NUOVO DOCUMENTO - Mundo Deportivo ... Dagli inizi e fino ad ora è noto che il rapporto è stato più che buono, e lavorando in maniera tanto stretta con la presidenza, sono altresì note la fiducia e ...Il raggio d'azione, dunque, è stato ampliato di 4-500 metri e, contemporaneamente, sono state ascoltate vecchie e nuove persone che possono (meglio ... presagire una possibile svolta. Si prova a ...