Nuova normativa contro la legna | il riscaldamento diventa un grosso problema “stangata”

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Arriva lasule nel mirino ci sono gas e. Ecco cosa cambia e tutti devono stare attenti. Come sappiamo ilè un vero e proprio dramma per gli italiani perché le bollette sono veramente carissime. Le bollette del gas sono salite in una maniera impressionante nell’ultimo anno e si può ben dire che praticamente siano il doppio rispetto a quelle dell’anno scorso./ I Love TradingProprio per questo tanti Italiani stanno pensando di passare allaoppure al pellet per risparmiare. Ma adesso arriva unalache rischia di mettere nei guai anche quelle famiglie che avevano sperato di poter risparmiare qualche cosa passando ...