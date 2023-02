Nuova condanna per Harvey Weinstein, 16 anni all’ex signore degli Oscar per stupro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la condanna inflitta a New York a 23 anni nel 2020, l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato da un tribunale di Los Angeles a 16 anni di carcere. La pena è stata stabilita dalla giudice della Corte Superiore Lisa B. Lench, dopo che una giuria aveva giudicato colpevole l’ex ‘signore degli Oscar’ per lo stupro e l’aggressione sessuale del 2013 di un’attrice e modella lo scorso 20 dicembre. A Weinstein veniva contestata la violenza sessuale durante un festival cinematografico del 2013 in vista degli Academy Awards di quell’anno. La giuria ha risparmiato a Weinstein una condanna ancora più lunga assolvendolo per un altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo lainflitta a New York a 23nel 2020, l’ex produttore cinematograficoè statoto da un tribunale di Los Angeles a 16di carcere. La pena è stata stabilita dalla giudice della Corte Superiore Lisa B. Lench, dopo che una giuria aveva giudicato colpevole l’ex ‘’ per loe l’aggressione sessuale del 2013 di un’attrice e modella lo scorso 20 dicembre. Aveniva contestata la violenza sessuale durante un festival cinematografico del 2013 in vistaAcademy Awards di quell’anno. La giuria ha risparmiato aunaancora più lunga assolvendolo per un altro ...

