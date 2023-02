Novena a San Gabriele dell’Addolorata | il santo dei giovani e dei miracoli Sesto giorno

Martedì 7 marzo , inoltre, avrà inizio ladiGiuseppe, in preparazione alla solenne festa del Patrono della Città, della Diocesi e della Chiesa Universale, che culminerà sabato 18 marzo ...... nell'ottobre di quell'anno e la presentai nel Santuario lucerino durante ladel Santo. L'... Padre Giovanni Iasi, Gravina in Puglia, Convento - ParrocchiaFrancesco Ringraziamo padre Giovanni,...

Novena della Madonna del Conforto 2023 - S. Messa con gli sposi ... Toscanaoggi.it

Alla parrocchia S. Agostino di Andria la Novena in preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes AndriaViva

Verso la Madonna del Conforto, inizia la novena Qui News Arezzo

Sei incinta e chiedi un figlio sano Recita la novena a Sant’Anna Aleteia

Orvieto – Quaresima Eucaristica 2023 – Diocesi di Orvieto – Todi Diocesi di Orvieto – Todi

Lamezia Terme - Farà tappa oggi e domani, 18 e 19 febbraio, nella parrocchia San Giovanni Calabria la mostra itinerante 'Terra&Sangue. St. John Calabria in the world', realizzata per celebrare i 150 a ...La comitiva era composta da circa 80 pellegrini e guidata da don Ignazio Serra. La prima tappa è stata Trempu, ovvero Santa Maria Ausiliatrice, quindi ci si è spostati nei tre novenari situati vicino ...