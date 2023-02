(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una delle affermazioni più altisonanti del lunghissimo discorso del presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea Federale è stata quella sulla possibilità di effettuare. “Sappiamo che a Washington alcuni considerano la possibilità di effettuaredi armi. Gli Usa stanno sviluppando nuovi tipi di munizioni”, ha affermato Putin, concludendo che “naturalmente non saremo InsideOver.

... cinquanta orsi polari hanno terrorizzato un villaggio nell'arcipelago di, avvicinandosi all'uomo per la fame. Una riproduzione dell'orso Kesagake, che terrorizzò il Giappone uccidendo ...Enrique Aguirre Aves Getty Images Tutto combustibile per la mistica moscovita, alimentato dal fatto che le regioni artiche controllate da Putin, come lao la Jakuzia sono di decine di ...

Novaja Zemlja, dove la Russia potrebbe riprendere i test nucleari InsideOver

Test nucleari: una minaccia per la salute dell’uomo e del pianeta In Terris

La sacra missione artica della Russia - Marzio G. Mian Internazionale

Russia: gli orsi polari invadono Novaja Zemlja, dichiarato lo stato di emergenza MeteoWeb