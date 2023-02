Notarelle sui grandi discorsi a Kyiv | Mosca e Varsavia Scrive Carlo Jean

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel suo discorso-fiume a camere riunite del 21 febbraio, Putin ha ricordato la generosità diaccorsa in aiuto dell’Italia colpita dal Covid, implicitamente sottolineando la mancanza di riconoscenza del nostro Paese, che fornisce supporto anche militare ai nemici della Russia in Ucraina. Come ha detto la nostra presidente del Consiglio dei ministri, si trattava di un’altra “era storica”. In realtà è stato proprio così. Le generosità verso la Russia sono state numerose anche da parte dell’intero Occidente. Per quanto riguarda l’Italia esse hanno riguardato anche il settore nucleare, con la nostra partecipazione al “Programma Global Partnership”. Esso è stato un consistente contributo per la neutralizzazione di quella specie di “bomba ecologica” rappresentata dai quasi duecento sottomarini nucleari della Flotta del Nord ex-sovietica, esistenti in precarie condizioni ...