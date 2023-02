Nota tattica di Inter-Porto: Lukaku conferma crescita anche dalla panchina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Porto parliamo della prestazione di Lukaku. RISPOSTA SUL CAMPO – Per Inter-Porto serviva che qualcuno degli attaccanti di Inzaghi desse un segnale. Indicando a tutti la strada da seguire. E nel finale ha risposto all’appello l’uomo forse meno atteso, ma in cui tutti sotto sotto speravano. Romelu Lukaku infatti ha trovato il gol decisivo. Facendo un altro passetto in avanti dopo gli spunti con l’Udinese. FIDUCIA DA INZAGHI – Il belga è entrato al 58?, prendendo il posto di uno spento, spentissimo Edin Dzeko. E, complice anche l’espulsione di Otavio al 78?, ha dato quegli spunti offensivi ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. RISPOSTA SUL CAMPO – Perserviva che qualcuno degli attaccanti di Inzaghi desse un segnale. Indicando a tutti la strada da seguire. E nel finale ha risposto all’appello l’uomo forse meno atteso, ma in cui tutti sotto sotto speravano. Romeluinfatti ha trovato il gol decisivo. Facendo un altro passetto in avanti dopo gli spunti con l’Udinese. FIDUCIA DA INZAGHI – Il belga è entrato al 58?, prendendo il posto di uno spento, spentissimo Edin Dzeko. E, complicel’espulsione di Otavio al 78?, ha dato quegli spunti offensivi ...

