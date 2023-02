Nordsjaelland-Odense BK venerdì 24 febbraio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Buon perche nel turno scorso il Viborg ha perso in casa. In questo modo il club di Farum ha addirittura allungato in classifica nonostante il pareggio sul campo del fanalino di coda Lyngby BK. Tuttavia, le due grandi del calcio danese degli ultimi anni, Copenaghen e Midtjylland, hanno vinto e adesso sono rispettivamente InfoBetting: Scommesse Sportive e