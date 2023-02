Nordio all'attacco dei pm sul caso Donzelli: "Decido io se sono atti secretati" (Di giovedì 23 febbraio 2023) La saga del "caso Donzelli" continua. L'ultimo sviluppo è di ieri pomeriggio, quando nel question time alla Camera il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha rivendicato il suo diritto a decidere della segretezza del documento divulgato dal deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli durante il suo discorso del 31 gennaio, riguardo i colloqui dell'anarchico Afredo Cospito detenuto al 41-bis con la mafia. La classificazione dei documenti, spiega il Guardasigilli, "per legge appartiene all’autorità che forma il documento, e quindi al ministero". E non spetta dunque ai pm di Roma, che stanno attualmente indagando nel fascicolo aperto a seguito dell'esposto del deputato di Europa Verde Angelo Bonelli. "Noi siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che sarà l’esito dell’indagine", rassicura ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 febbraio 2023) La saga del "" continua. L'ultimo sviluppo è di ieri pomeriggio, quando nel question time alla Camera il ministro della Giustizia Carloha rivendicato il suo diritto a decidere della segretezza del documento divulgato dal deputato di Fratelli d'Italia Giovannidurante il suo discorso del 31 gennaio, riguardo i colloqui dell'anarchico Afredo Cospito detenuto al 41-bis con la mafia. La classificazione dei documenti, spiega il Guardasigilli, "per legge appartiene all’autorità che forma il documento, e quindi al ministero". E non spetta dunque ai pm di Roma, che stanno attualmente indagando nel fascicolo aperto a seguito dell'esposto del deputato di Europa Verde Angelo Bonelli. "Noi siamo rispettosissimi e attendiamo con fiducia quello che sarà l’esito dell’indagine", rassicura ...

