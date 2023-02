“Non può essere che agguato squadrista”: il delirio di un altro preside a Firenze (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Non può essere una rissa ma solo un agguato squadrista, per un altro preside di Firenze. Praticamente, a prescindere e senza una completa osservazione dei fatti che hanno coinvolto il liceo Michelangiolo alcuni giorni fa. Una circolare che fa il paio con quella – vergognosa – scritta da un’altra preside, quella del Liceo Leonardo Da Vinci, di cui abbiamo abbondantemente trattato ieri. “Può essere solo agguato squadrista”: così un altro preside di Firenze rincara la dose Dopo la dirigente scolastica del Liceo, arriva a dare manforte il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale. Con un denominatore in comune: l’antifascismo a tutti i costi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb – Non puòuna rissa ma solo un, per undi. Praticamente, a prescindere e senza una completa osservazione dei fatti che hanno coinvolto il liceo Michelangiolo alcuni giorni fa. Una circolare che fa il paio con quella – vergognosa – scritta da un’altra, quella del Liceo Leonardo Da Vinci, di cui abbiamo abbondantemente trattato ieri. “Puòsolo”: così undirincara la dose Dopo la dirigente scolastica del Liceo, arriva a dare manforte il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale. Con un denominatore in comune: l’antifascismo a tutti i costi e ...

