"Non glielo permisero". La bomba dell'ex avvocato su Lollobrigida (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'eredità di Gina Lollobrigida da una parte, il caso dell'amministrazione di sostegno dall'altra: si continua a parlare in tv della diva che tutto il mondo piange ad un mese dalla sua scomparsa. A Storie italiane, su Rai1, è ospite l'ex legale della Lollo. L'avvocato Ingroia, con un passato da magistrato, tuona: «Non veniva mai interpellata». Poi continua: «A Gina non fu permesso nemmeno di scegliersi l'avvocato nel processo contro il figlio e il nipote, fu il suo amministratore a sceglierne uno senza nemmeno consultarla. Ecco, il fatto di non essere nemmeno interpellata sulle decisioni che riguardavano la sua vita, la feriva molto». Una notizia, quella che dà l'avvocato Ingroia in diretta, che lascia tutti senza parole. L'ex magistrato annuncia di voler esaminare ...

