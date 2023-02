“Non è possibile, anche lui”. L’Isola dei Famosi 2023, polemica sui nomi dei concorrenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Isola dei Famosi 2023 è sempre più vicina ed Ilary Blasi sta scaldando i motori. Adesso, è il GF Vip 7 ad essere al centro della scena televisiva da oltre cinque intensi mesi. Ma, presto, sarà il turno degli scenari hondureni che vedranno come protagonisti persone legate a degli attuali gieffini. Sono emersi altri nomi. Grazie a Tv Blog, sono usciti altri nomi che potrebbero far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2023. Una figlia e sorella d’arte, la cui famiglia è legata al mondo del cinema e della televisione. Poi un fratello di un concorrente del GF Vip 7, due conduttori radio e una modella. Ilary Blasi sta lavorando sui suoi naufraghi. L’Isola dei Famosi 2023, ecco i ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 23 febbraio 2023)deiè sempre più vicina ed Ilary Blasi sta scaldando i motori. Adesso, è il GF Vip 7 ad essere al centro della scena televisiva da oltre cinque intensi mesi. Ma, presto, sarà il turno degli scenari hondureni che vedranno come protagonisti persone legate a degli attuali gieffini. Sono emersi altri. Grazie a Tv Blog, sono usciti altriche potrebbero far parte del cast dedei. Una figlia e sorella d’arte, la cui famiglia è legata al mondo del cinema e della televisione. Poi un fratello di un concorrente del GF Vip 7, due conduttori radio e una modella. Ilary Blasi sta lavorando sui suoi naufraghi.dei, ecco i ...

