"Non diventi un derby", nessun apparentamento per Gianni Cuperlo (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI - nessun apparentamento per Gianni Cuperlo. Il candidato alla segreteria Pd, arrivato terzo al congresso dei circoli, ha lasciato libertà di coscienza a quanti avevano sostenuto la sua mozione. In questa intervista all'AGI spiega le ragioni della decisione e si sofferma sul futuro prossimo del partito e del centrosinistra. Perchè ha scelto di non sostenere alcun candidato dei due che si affronteranno domenica 26 febbraio? "Perchè dall'inizio ho contestato l'idea del congresso più importante della nostra storia come un derby tra due persone che pure stimo. Il passo avanti che ho fatto è stato il tentativo di spostare il confronto dai nomi alle idee. Lo abbiamo fatto a mani nude e senza potentati alle spalle. Conclusa la prima fase, quella del voto tra gli iscritti, abbiamo riunito i volontari che ... Leggi su agi (Di giovedì 23 febbraio 2023) AGI -per. Il candidato alla segreteria Pd, arrivato terzo al congresso dei circoli, ha lasciato libertà di coscienza a quanti avevano sostenuto la sua mozione. In questa intervista all'AGI spiega le ragioni della decisione e si sofferma sul futuro prossimo del partito e del centrosinistra. Perchè ha scelto di non sostenere alcun candidato dei due che si affronteranno domenica 26 febbraio? "Perchè dall'inizio ho contestato l'idea del congresso più importante della nostra storia come untra due persone che pure stimo. Il passo avanti che ho fatto è stato il tentativo di spostare il confronto dai nomi alle idee. Lo abbiamo fatto a mani nude e senza potentati alle spalle. Conclusa la prima fase, quella del voto tra gli iscritti, abbiamo riunito i volontari che ...

