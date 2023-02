Noipa cedolino marzo 2023 già in lavorazione. I dettagli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come riferito dal funzionario Duilio Mazzotti sul principale gruppo Facebook dedicato a Noipa, il cedolino di marzo 2023 è già in elaborazione e nel giro di pochi giorni sarà visibile a tutti. Mazzotti scrive: “Oggi, 23 febbraio, alle ore 14.00, con qualche giorno di anticipo, Noipa procederà all’emissione ordinaria degli stipendi di marzo. Da ricordare che dal mese di marzo partiranno le ritenute per le addizionali regionali e comunali, sarà recuperata l’eventuale rata di conguaglio del trattamento integrativo, sarà liquidato l’arretrato per la differenza contributi (2% fino al lordo previdenziale da 2.084 a 2.692 euro, o 3% fino a 2.083 euro mensili). Sono ancora da liquidare: la rivalutazione dell’indennità di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2022 per ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 23 febbraio 2023) Come riferito dal funzionario Duilio Mazzotti sul principale gruppo Facebook dedicato a, ildiè già in elaborazione e nel giro di pochi giorni sarà visibile a tutti. Mazzotti scrive: “Oggi, 23 febbraio, alle ore 14.00, con qualche giorno di anticipo,procederà all’emissione ordinaria degli stipendi di. Da ricordare che dal mese dipartiranno le ritenute per le addizionali regionali e comunali, sarà recuperata l’eventuale rata di conguaglio del trattamento integrativo, sarà liquidato l’arretrato per la differenza contributi (2% fino al lordo previdenziale da 2.084 a 2.692 euro, o 3% fino a 2.083 euro mensili). Sono ancora da liquidare: la rivalutazione dell’indennità di vacanza contrattuale dal 1° aprile 2022 per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sisascuola : Cedolino #NoiPA marzo 2023, in arrivo la mazzata figlia delle trattenute e del #conguaglio e la liquidazione della… - SISAsindacato : Cedolino #NoiPA marzo 2023, in arrivo la mazzata figlia delle trattenute e del #conguaglio e la liquidazione della #vacanzacontrattuale - AdiraiIt : #Economia #Areariservata #ConsultareCedolinoNoiPa Per consultare il cedolino NoiPA, i dipendenti della pubblica… - nuovicellulari : RT @LeggiOggi_it: Il #cedolino paga #NoiPA è scaricabile e consultabile anche da #cellulare, utilizzando l'#App ufficiale. Qui le istruzion… - zazoomblog : NoiPa cedolino marzo 2023: arriva un’altra notizia poco positiva - #NoiPa #cedolino #marzo #2023: #arriva -