Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Noemi Bocchi su Instagram, il lungo sfogo. Francesco Totti commenta - leggoit : Noemi Bocchi, rivelazione sulla malattia: «Soffro di diastasi addominale». Il commento di #Totti commuove tutti - forzaroma : Noemi Bocchi si racconta: “Ho la diastasi addominale”. Totti: “Ti sarò vicino” #ASRoma - ilmessaggeroit : Noemi Bocchi racconta il suo dramma: «Soffro di diastasi addominale». Totti: «Ti starò vicino» - DonnaGlamour : Chi è Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti al centro del gossip -

'Il più delle volte perché non venivo ascoltata dalle persone a me vicine e restare in silenzio era più facile - scrive- . Tante volte perché mi sono sentita raccontare in ruoli che non ...Commenta per primo, attuale compagna di Francesco Totti , si lascia andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo aver ricevuto la diagnosi di diastasi addominale . La donna in un lungo post sui social ha ...

Noemi Bocchi rivela il suo dolore segreto: «Soffro di diastasi addominale». Totti: «Ti starò vicino» ilmessaggero.it

Noemi Bocchi si racconta: “Ho la diastasi addominale”. Totti: “Ti sarò vicino” ForzaRoma.info

Noemi Bocchi racconta la sua malattia. Totti: 'Ti sarò vicino' Calciomercato.com

Diastasi addominale post parto, la malattia di Noemi Bocchi: cos'è, sintomi, cura Corriere dello Sport

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto tra baci e palpatine TGCOM

Noemi Bocchi rompe il silenzio. Uno sfogo social che da tempo era atteso... ma non è su Francesco Totti e sulla loro storia d'amore che da mesi riempie le pagine del gossip italiano e non solo. La ...Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, ha rivelato su Instagram di soffrire di diastasi addominale post parto. "Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: "Hai par ...